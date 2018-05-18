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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ta gençleri hedef alan ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotim motorize ekipler tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 1070 ecstasy hap, 310 gram esrar, 5 gram bonzai ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. (48), H.T. (22), D.A.D. (45), A.B. (40) ve O.S. (39) tutuklandı, E.Ö. (25), E.G. (58), G.D. (20) ve M.Y. (33) serbest bırakıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaİzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaİzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaİzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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