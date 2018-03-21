İzmir'de uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 66 operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 66 operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş poşetler içerisinde 32 kilo 850 gram esrar, 313 gram metamfetamin, 10 kenevir bitkisi, 20 gram kokain, 40 gram bonzai, 345 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla 22 kişi serbest bırakıldı.
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