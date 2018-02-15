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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 12:03 | Son Güncelleme

İZMİR’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 60 ayrı operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 25’i tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 60 ayrı operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 25’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik son bir hafta içinde 60 operasyon düzenledi. Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka ve Bornova’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 75 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş poşetler ve 'Meşe' tabir edilen kilitli poşet ile kağıtlar içerisinde 2 bin 550 gram esrar, bin 370 gram metamfetamin, 360 ecstasy, 50 gram kokain, 50 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca şarjörü, 10 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 25’i tutuklandı, 15’i adli kontrol şartı olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklamaİzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklamaİzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

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