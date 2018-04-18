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İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü.

İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

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İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktüİzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktüİzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktüİzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü

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