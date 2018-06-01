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İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, Hakkari'de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturma kapsamnında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari'de örgütün 2 yıl üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlenen 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturma kapsamnında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari'de örgütün 2 yıl üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlenen 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı. Hakkari'ye getirilen şüpheliler tutuklandı.
Hakkari Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari'de 2 yıl üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen R.K ve N.K isimli şüphelilerin, Hakkari polisinin teknik takibi sonucu İzmir'de yakalanıp gözaltına alındığı ve getirildikleri Hakkari'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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