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İzmir'de yakalanan 3 hükümlü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan, birinin hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, tutuklandı.

İzmir'de yakalanan 3 hükümlü tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan, birinin hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Kadriye Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada, bir şüpheli üzerindeki tabancayı sokağa attı. Polis, Yeşildere Mahallesi'ndeki tarihi su kemeri yakınlarında, şüphelileri yakaladı. Üstlerinden kimlik çıkmayan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y., 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Şirin Y. ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat A. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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İzmir'de yakalanan 3 hükümlü tutuklandıİzmir'de yakalanan 3 hükümlü tutuklandı

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