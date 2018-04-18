İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok: 18 tutuklama

İzmir’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı 38 şüpheliden 18’i tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gençleri zehirlemeye çalışan, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler saha ve analiz çalışmaları sonucunda İzmir’in Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan park ve bahçelerde, ikametlerde ve il giriş-çıkış noktalarında operasyon yaptı. Son 1 hafta içerisinde düzenlenen 64 ayrı operasyon ve uygulamada 38 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş kilitli poşetler ve meşe diye tabir edilen kağıtlar içerisinde 3 kilogram 623 gram esrar, 542 adet ecstasy, 115 gram kokain, 50 gram metamfetamin, 49 gram bonzai, 5 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 725 lira, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 47 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet tüfek fişeği ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 18 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.