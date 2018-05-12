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İzmir'de zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 07:34 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobil ve bir taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobil ve bir taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konak'tan Karşıyaka yönüne giden 35 KD 9236 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Sıvacı yönetimindeki 35 AE 8274 plakalı otomobil ile Mehmet Aslanoğlu yönetimindeki 35 T 6723 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Savcı yönetimindeki otomobil takla attı.
Kazada, taksi şoförü Aslanoğlu ile diğer sürücülerden Mustafa Sıvacı, yanındaki eşi Eylül, kızları Melis ve Nazan Sıvacı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Aşırı süratli olduğu öne sürülen, kaza sonrası kaçan 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından, yeniden normale döndü.

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