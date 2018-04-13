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İzmir’deki ev yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

İzmir’de bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.İzmir’in Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi’nde bir apartman dairesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İzmir’deki ev yangını korkuttu

İzmir’de bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
İzmir’in Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi’nde bir apartman dairesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenle tahliye etti.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, ev sahibi Yüksel Ersan ve kızı Filiz Çeşme ile apartman sakinlerinden Hülya Bal ve Selçuk Avcı dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 4 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir’deki ev yangını korkuttu

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