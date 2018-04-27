İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) eski İzmir İl Başkanı İ.G.'nin de bulunduğu 8 şüpheli ise serbest kaldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Nisan'da örgütün deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında farklı meslek gruplarından 19 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda, aralarında BBP İzmireski İl Başkanı İ.G.'nin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilirken, yapılan aramalarda belge ve bilgisayarlara da el konuldu.
Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, aralarında eski İ.G.'nin de bulunduğu 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum