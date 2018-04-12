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İzmir’deki FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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