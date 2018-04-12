İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 53 kişiye gözaltı kararı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonunun sürdürüldüğü belirtildi.
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi
Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum