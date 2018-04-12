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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 53 kişiye gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonunun sürdürüldüğü belirtildi.

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