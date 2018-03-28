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İzmir'deki kazada 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 58 yaşındaki Fevzi Erdem yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, gündüz saatlerinde Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Fevzi Erdem yönetimindeki 31 KBS 16 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını belirledikleri Erdem ile araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Gözcü'yü, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Erdem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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