İzmir’deki saldırgan köpeği polisin kurşunu bile durduramadı

İzmir’de çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, saldırgan hayvana ateş etti. Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.

Sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak olan Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir’de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi’nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken talihsiz kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline de saldırmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine girerek burada doktora saldırdı.