İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki ve Ceylin Atik Parkı'ndaki 2 ağaç, park halindeki araçların üzerine devrilirken, sanayi sitesi girişindeki dut ağacı da dallarının kırılması sonucu yüksek gerilim hattı tellerini koparttı. Ekipler kopan telleri onarmak için çalışma başlatırken, devrilen ağaçlar ise belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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