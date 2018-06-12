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İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 02:08 | Son Güncelleme

AĞAÇLAR DEVRİLDİ İzmir'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki ve Ceylin Atik Parkı'ndaki 2 ağaç, park halindeki araçların üzerine devrilirken, sanayi sitesi girişindeki dut ağacı da dallarının kırılması sonucu yüksek gerilim hattı tellerini koparttı.

İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ
İzmir'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki ve Ceylin Atik Parkı'ndaki 2 ağaç, park halindeki araçların üzerine devrilirken, sanayi sitesi girişindeki dut ağacı da dallarının kırılması sonucu yüksek gerilim hattı tellerini koparttı. Ekipler kopan telleri onarmak için çalışma başlatırken, devrilen ağaçlar ise belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)İzmir'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı (2)

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