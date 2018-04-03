İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (2)

1 ÖLÜ, 3 YARALI

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürdürülüyor.

İZMİR, (DHA)