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İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 00:51 | Son Güncelleme

1 ÖLÜ, 3 YARALI İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 ÖLÜ, 3 YARALI
İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürdürülüyor.

İZMİR, (DHA)

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