İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir'in Balçova ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullandığı kavgada, her iki gruptan Düzgün K. (Korkmaz) (29), Alper K. (Korkmaz) (38), Cemal K. (Kılınç) (37) ve Remzi K. (Kılınç) (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralıların hastaneye gelen yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri, iki grubun yakınlarını müdahale ederek ayırırken, bir kişi gözaltına alındı.
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