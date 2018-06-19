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İzmir'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Kent merkezi başta olmak üzere Urla, Menemen, Torbalı ve Dikili ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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