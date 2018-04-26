HABER

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 19 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

 İZMİR'de son bir haftada, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 63 ayrı operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 19 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de son bir haftada, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 63 ayrı operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik son bir hafta içinde 63 operasyon düzenledi. Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı, 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde 623 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 80 uyuşturucu hap, 140 gram kokain, 3 bin 20 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca şarjörü, 29 tabanca fişeği, 8 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 19'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 19 tutuklama

Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.