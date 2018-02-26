İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 23 kilo esrar ve gümrük kaçağı 14 bin 90 paket sigara ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y.'nin (70), Güneydoğu illerinden temin ettiği esrarı kamyonetle İzmir'e getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. H.Y.'nin kullandığı kamyonetin geçen cuma günü Bornova'dan kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, aracı Alsancak'taki İzmir Limanı yakınlarında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Leo'nun etrafında dolaştırıldığı ve tepki verdiği kamyonette yapılan aramada, 2 valizin içindeki ev eşyalarının arasına gizlenen 23 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü H.Y. ise gözaltına alındı.
Geçen cumartesi günü de Konak ile Torbalı'da, sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda, satışa hazır halde yüzlerce poşet içinde esrar ve metamfetamin, gümrük kaçağı 14 bin 90 paket sigara, ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 26 fişek, susturucu aparatı, 11 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Operasyonlarda H.Y. (55), C.Y. (19), D.Ş. (42), A.İ.E. (26), K.T. (24), R.B. (19) ve T.Ş. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen toplam 8 şüpheliden 1'i ev hapsi olmak üzere 2'si tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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