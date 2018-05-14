İzmir'deki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Torbalı ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Aydın Karayolu Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyonun da bulunduğu toplam 6 araç, trafik ışıklarının bulunduğu bölgede çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, itfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli sürücüyü, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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