İzmir'den 'hırsızlık turu'na çıkan şüpheliler yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, polis ekipleri, İzmir'den yola çıkıp, güzergahları üzerindeki illerde hırsızlık yapan 4 kişiyi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde bulunan AVM ile marketlerde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını S.T., S.T. ile C.K.'nin gerçekleştirdiğini, emekli polis N.E.'nin de kendilerine şoförlük yaptığını belirledi. Ekipler, 4 şüphelinin otomobilinin Denizli yolunda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, S.T., S.T., C.K. ve emekli polis N.E.'yi yol üzerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin marketlerden çaldığı içki, bal ve çocuk mamasının da olduğu çok sayıda ürüne el konuldu.

Sorgulanmak üzere Antalya'ya getirilen 4 şüphelinin İzmir'den yola çıktığı, güzergah üzerinde bulunan Muğla, Fethiye ve Mersin'de hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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