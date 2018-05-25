İzmir'e götüreceği 1.1 milyon liralık ürünle Mersin'de yakalandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- BİR firmaya ait 1 milyon 100 bin lira değerindeki 311 akıllı telefon ile 6 akıllı kol saatini İstanbul deposundan alıp İzmir'e götürmesi gereken kurye ile 2 kişi, araç içindeki ürünlerle birlikte Mersin'de polis tarafından gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Bulvarı üzerinde devriye görevindeki Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Pirireis Parkı karşısında içerisinde yüklü miktarda eşya olması nedeniyle şüphelendiği 31 AZT 84 plakalı bir otomobili inceledi. Aracın kendilerine ait olduğunu belirten A.K., Ü.Ö. ve S.A.'ya GBT sorgulaması yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğunu tespit etti. Aracı inceleyen ekipler arka koltuk üzerinde 3 adet değerli ürün kasası olduğu, birisinin ise mührünün açık olduğu ve içerisinde çeşitli markalara ait akıllı telefonlar olduğunu belirledi. Aracın bagaj kısmında ise yine aynı özelliklere sahip 4 adet daha kasa olduğunu gören ekipler, olay yerine Araştırma ve Suç önleme ekiplerini çağırdı. Şüpheliler ve araç ayrıntılı incelenmek üzere Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yapılan soruşturmada kasaların özel bir firmaya ait olduğu belirlendi. Araç içinde yakalananlardan A.K.'nin İstanbul'dan İzmir'e götürmek için kurye olarak aldığı ürünlerle birlikte Mersin'e geldiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi sorgulamaya devam ediyor.

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