İzmir’e ikinci kez şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan İzmirli Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28) şehit oldu.

Suriye’nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanmasının ardından şehit olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın İzmir’in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Acı haberi alan baba Zeki Akdoğan ile anne Fatma Akdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın kardeşi Gökhan Akdoğan’ın (23) da Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın cenazesinin Çiğli 2’inci Ana Jet Üssü’ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği’nde defnedileceği ifade edildi. Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ise, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek.