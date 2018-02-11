HABER

İzmir’e ikinci kez şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan İzmirli Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28) şehit oldu.Suriye’nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanmasının ardından şehit olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın İzmir’in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan İzmirli Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28) şehit oldu.
Suriye’nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanmasının ardından şehit olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın İzmir’in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Acı haberi alan baba Zeki Akdoğan ile anne Fatma Akdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın kardeşi Gökhan Akdoğan’ın (23) da Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.
Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın cenazesinin Çiğli 2’inci Ana Jet Üssü’ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği’nde defnedileceği ifade edildi. Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ise, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

ABD’de cinnet: 5 ölü

ABD’de cinnet: 5 ölü

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.