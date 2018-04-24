HABER

İzmir'e şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın (36), İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ŞIRNAK'ta yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın (36), İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şırnak'ta dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu'nda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın yaralandı. Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın şehadet haberi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Devlet Demiryolları'ndan emekli baba Ramazan Akın ile anne Sultan Akın'a askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberin ardından şehit ailesinin evine ve sokaktaki birçok apartmana Türk bayrakları asıldı. Aliağa'da görev yaptıktan sonra 2017 yılının Mayıs ayında Şırnak'a tayini çıkan Akın'ın, geçen hafta İzmir'e izne geldiği ve 5 gün önce birliğine döndüğü öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Ali Aydın, Sadık Akın'la izne geldiğinde sohbet ettiklerini belirterek, "Kendisi böyle şeyleri anlatmayı sevmezdi. Ama biz ısrar edince daha önce yaşadığı operasyonu anlattı. Teröristlerle çatışma sırasında hedefte kalmış ancak arkadaşı teröristi vurup onun hayatını kurtarmış. 'Arkadaşım vurmasa ben şehit olacaktım' dedi. Sanki hissetmişti şehit olacağını. 5 gün önce konuştuk bunları" dedi. Akın'la sohbetini anlatırken Aydın, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akan'ın memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladıİYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepkiBu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepki
Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.