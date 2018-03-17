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İzmir'in 4 ilçesinde sosyal medyada PKK propagandasına 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in 4 ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kadir ÖZEN - İZMİR, (DHA) İZMİR'in 4 ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Öte yandan Tire'de de DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalalanan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medyadan PKK terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için 9 Mart Cuma günü saat 07.00'de, Menemen, Seferihisar. Aliağa ve Selçuk ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli C.G., A.Ö., A.B., H.K., H.S., R.Ç. ve N.A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.G. ve A.Ö. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TİRE'DE DE DEAŞ OPERASYONU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu, ardından İzmir'in Tire ilçesine gelerek burada işçi olarak çalışmaya başladığı belirlenen Suriye uyruklu T.E.'yi yakalamak için de harekete geçti. Yapılan operasyonla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen T.E. tutuklandı.

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