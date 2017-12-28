HABER

İzmir’in Çeşme ilçesinde patlama sesleri duyuldu

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 21:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

İsa ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, art arda duyulan iki patlama sesi ilçede endişe yarattı. Ekipler, Ovacık ve Çiflik mevkiinde araştırmalarını sürdürüyorlar.

Çeşme ilçesi, saat 19.30 sıralarında art arda iki patlama ile sarsıldı. Patlama sesleri üzerine panik ve korku yaşayan ilçe halkı, polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarlarda bulundu. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ovacık ve Çiftlik mevkiinde karadan ve denizden araştırmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, herhangi yıkım ya da yaralı ihbarının alınmadığı patlamaya, kaçak avlanan balıkçıların neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, patlama sesinin nedeninin araştırıldığını, şu anda ölen, yaralanan ya da ateşli bir patlama olayının olmadığını söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.