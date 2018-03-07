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İzmir’in Konak ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

IHAAW102905-ASA/07-03-2018 - İzmir’in Konak ilçesinde bir otelde yangın çıktı. 07.03.2018 10:29:05 TSI NNNN

IHAAW102905-ASA/07-03-2018

- İzmir’in Konak ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

07.03.2018 10:29:05 TSI
NNNN

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