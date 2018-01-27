İzmirli Umut'un hedefi: Dünya Cüceler Oyunları'nda şampiyon olmak

Akondroplazinin 9 yıl önce yüzde 40 engel sayıldığını belirten Umut Kösemen, 2009 yılında ise engellilik cetvelinde yer verilmediğini söyledi. 1.32 metre boyundaki Kösemen, akondroplazinin yeniden engellilik cetveline konulması için çağrı yaptı. Çocukluğundan itibaren jimnastik ve yüzmeyle ilgilenen Umut Kösemen, 1999 yılında başladığı aikido sporunda üçüncü kademe antrenör oldu. Japonya'da eğitime katılan ve cüce bir aikidocu bulunmadığını söyleyen Kösemen, "Zorluğu olmasa keyif almazdım. En büyük engel manevi engellilik, fiziki engelleri bir şekilde aşıyorum. Bu spor kas kuvveti istemiyor. Her bedenden insan yapabilir. Aikidoda da din, dil, ırk, tip, maddi durum, statü gibi sıfatlar ve özelliklerin yeri yoktur. Hep çalıştım ve 3. dan seviyesine geldim. 3 kişiye eğitim vermeye başladım. Bugün o 3 kişi, siyah kuşakta başkalarına ders veriyor" diye konuştu.

'ENGELLİLERİN ARASINDA ENGEL VAR'

Şimdiye kadar 3 kez omurgasında darlık olan yerlerdeki kemiklerin törpülenerek sinirlerin rahatlatıldığını söyleyen Umut Kösemen, yaşlandıkça ve deformasyon arttıkça bir ameliyatın daha gerekebileceğini dile getirdi. Fiziğine çok ters bir spor olmasına karşın hep okçuluk yapmak istediğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk takımında 3 yıl önce çalışmaya başladığını anlatan Kösemen, şöyle dedi:

"Biz cücelerin kolları kısa, omurgaları zayıf, çektiğimiz yayın ciddi ağırlığı var. Buna rağmen en hafif yayla başladım. 2 ay boyunca boş lastik çektim. Yurt dışından benim vücut ölçülerime uygun yayım geldi. 2017 Eylül ayında Samsun'da bir yarışmaya katıldım ve önemli bir başarı elde ettim. Cüceler olarak paralimpik okçulukta yarışamıyoruz. Ne yazık ki sporda bile engellilerin arasında engel var. Ben de 4 yılda bir düzenlenen Dünya Cüceler Oyunları'na katılacağım. 2017'de Kanada'da yapılmış. Bir dahaki yarışmaya katılıp bir madalya getireceğim. Federasyon beni o zaman ciddiye alacak. İddialıyım, 40 yaş üstü grupta okçuluk şampiyonu olacağım."