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İzmirli’nin Lübnanlı nişanlısı bir an olsun cenaze başından ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Aslı İzmirli ve Ayşe And için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Aslı İzmirli ve Ayşe And için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. İzmirli’nin Lübnanlı nişanlısı Houssami bir an olsun cenazenin başından ayrılmazken, genç kızın annesi Gülay İzmirli tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
İran’da düşen jette hayatını kaybeden Aslı İzmirli ve Ayşe And için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene ölenlerin yakınları katılırken, gözyaşı sel oldu. Aslı İzmirli’nin Lübnanlı nişanlısı Houssami bir an olsun cenazenin başından ayrılmadı. Öte yandan genç kızın annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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