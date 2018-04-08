İzmit Belediyesi’nden canlı müzik denetimi

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine canlı müzik hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı.
İzmit Belediyesi, gelen şikayetler üzerine canlı müzik hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile emniyet işbirliğindeki denetimler 22.00-03.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra canlı müzik izni olup olmadığı, ses düzeyi gibi konular kontrol edildi.
Denetimlerin sık sık tekrarlanacağını söyleyen yetkililer, halen canlı müzik izni almamış olan işletmelerin zaman geçirmeden bu izni almaları gerektiğini, aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağını söylediler.
Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum