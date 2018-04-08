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İzmit Belediyesi’nden canlı müzik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine canlı müzik hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı.İzmit Belediyesi, gelen şikayetler üzerine canlı müzik hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı.

İzmit Belediyesi’nden canlı müzik denetimi

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine canlı müzik hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı.
İzmit Belediyesi, gelen şikayetler üzerine canlı müzik hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile emniyet işbirliğindeki denetimler 22.00-03.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra canlı müzik izni olup olmadığı, ses düzeyi gibi konular kontrol edildi.
Denetimlerin sık sık tekrarlanacağını söyleyen yetkililer, halen canlı müzik izni almamış olan işletmelerin zaman geçirmeden bu izni almaları gerektiğini, aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağını söylediler.

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