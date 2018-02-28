İzmit Körfez’inde kadın cesedi bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş 35-40 yaşlarında kadın cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İzmit sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kıyıda baygın bir şekilde yatan kadını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan 35 - 40 yaşlarındaki, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kadının cesedi üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.
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