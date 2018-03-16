İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde huzur uygulaması: 4 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 168 polisin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 2’si yabancı uyruklu, toplam 4 kişi yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İzmit İlçe Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Muhabere Şube Müdürlüğünde görevli 168 polisin katılımıyla huzur uygulanması gerçekleştirdi. Otogar içerisinde ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 49 yazıhane ve iş yerinde eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yaklaşık bir saat süren işyeri araması ve kimlik kontrolleri sonucunda kaçak yollarla Türkiye’ye geldiği belirlenen 2 Afgan uyruklu şahıs, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 şahıs, ceza evi firarisi ve 4 kişiyi yaralamadan aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tezkeresiz tüfek ve 10 adet sahte 100 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken, sahte para, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran şahıs ve iş yerleri hakkında işlem yapıldı.