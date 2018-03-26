İzmit Zabıtası 91 seyyar satıcıya işlem yaptı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede yaptığı uygulamalarda 91 seyyar satıcıya ve uygunsuz park yapan araçlara işlem yaptı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Bekirpaşa bölgesinde yaptığı denetimler sonucu, seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 91 şahsa cezai işlem uyguladı. Yapılan işlemler ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer, “Etiketsiz, nerede ve kim tarafından üretildiği belli olmayan ürünlerin seyyar olarak satışına kesinlikle izin vermiyoruz. Bu şekilde satış yapıp haksız kazanç sağlayan ve vergi ödeyen esnafımızı zarara uğratan şahıslarla ilgili denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Semt pazarında uygunsuz park eden araçlara da müdahale eden ekipler, “Sürücüleri, pazar kurulduğu günler araçlarını bırakmamaları konusunda defalarca uyarılarda bulunmamamıza rağmen bazı kişiler uyarıları dikkate almıyorlar. Pazar tezgahlarının kurulmasına engel olan araçlar hem çekiciyle kaldırılıyor hem de sahipleri hakkında cezai işlem de bulunuluyor” şeklinde konuştu.