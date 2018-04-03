İzmit'te çöp fabrikası için yapılan ÇED toplantısında gerginlik

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit'te yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili düzenlenen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında, fabrikanın bölgeye kurulmasına karşı çıkanlarla salonda bulunan belediye çalışanları arasında gerginlik çıktı. ÇED komitesi üyeleri, toplantıyı sonlandırırken, ilçe sakinleri ise bilgilendirilmediklerine ilişkin tutanak tuttu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Ayvazca mevkisinde yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde ÇED toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile İzmitliler katıldı. 370 kişilik salonun dolması nedeniyle kültür merkezinin kapıları kapatıldı. Dışarıda kalanların tepkisi üzerine kapılar, yeniden açıldı ve katılmak isteyenler salona alındı. Çöp fabrikasının bölgelerine yapılmasını istemeyen İzmitliler, salonun fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeniyle 'Toplantı iptal' diye bağırdı. Bu sırada, salonda bulunan belediye görevlileri ile çöp fabrikasını istemeyenler arasında gerginlik çıkınca, salona polis çağırıldı. Salona gelen polis ekipleri, ÇED komitesi önünde barikat kurdu. Salonda belediye çalışanlarının bulunduğunu belirterek, ÇED komitesine tepki gösteren CHP'li Hürriyet, "Bu toplantı bu şartlar altında gerçekleştirilemez ve sizler de bunu görüyorsunuz. Salonda belediye çalışanları var. Bu belediye çalışanlarının burada ne işi var? Çöp fabrikasının yapılması planlanan yer, kesinlikle yanlıştır. Bizler ve buradaki halk bu fabrikanın buraya yapılmasını istemiyor" dedi. 'TOPLANTI YOK HÜKMÜDEDİR' Çevre Mühendisleri Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, toplantının 'yok hükmünde' olduğunu savunarak, "Yapılmak istenen çöp tesisinin yeri yanlıştır. Kriterlerde su havzalarında yapılamaz deniliyor. Orada su havzaları vardır. Teknolojiye karşı değiliz; fakat tesisin yapılması için önce araştırma yapılmalıdır. Avrupa çöpünün yüzde 5'ini bertaraf ediyor. Bu toplantı 'yok hükmünde'dir, bu toplantıyı biz kabul etmiyoruz" diye konuştu. Çöp fabrikasının yeri konusunda son sözü halkın söyleyeceğini vurgulayan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya ise "Biz çöp fabrikasının oraya yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda son sözü söyleyecek olan siyasetçiler değildir. Son sözü söyleyecek olanlar halktır, sivil toplum kuruluşları temsilcileridir. Bizler yapılması planlanan çöp fabrikasına karşıyız" dedi. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan da "Biz parti olarak çöp fabrikasına karşı değiliz. Çöp fabrikası ihtiyaçtır. Fabrikanın yeri tamamen yanlıştır. Bu yok hükmünde bir toplantıdır" diye konuştu. 'BABAM KOLON KANSERİ, ÇOCUKLARIM DA KANSER OLMASIN' Babasının kolon kanseri olduğunu anlatan bir ilçe sakini, "Benim babam, kolon kanseri oldu ve çocuklarım ile torunlarımın kanser olmasını istemiyorum. Bu kararı alanlar, görev süreleri sona erdikten sonra bu bölgeden memleketlerine gidecekler. Bizler burada yaşamaya, hayatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben onlar gibi bu memleketten gitmeyeceğim" dedi. 'TUTUNAK TUTTULAR' ÇED komitesi üyeleri, yapılan konuşmaların ardından toplantının sona erdiğini belirterek, salondan ayrıldı. Çöp fabrikasını istemeyenler ise bilgilendirilmedikleri yönünde tutanak tutarak, imzaladı. Tutanakta ise şöyle denildi: "Kocaeli ili İzmit ve Derince İlçe sınırları içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı planlanan 'Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi' projesi halkın katılımı toplantısı, bilgilendirme toplantısı salonun küçüklüğü nedeniyle halkın dışarıda kalması, belediye personelinin saatinden önce salona getirilip oturtulması, Çevik Kuvvetin halk konuşması arasında barikat kurarak toplantı koşullarının ortadan kaldırılması, toplantının usulüne uygun olmadan toplantıya başlanması ve gündem maddesi görüşülemeden konuşmacı ve moderatörlerin, belediye temsilcilerin salonu terk etmesi ile toplantı gerçekleştirilememiştir. Bu konuda tutanak istenildiği halde verilmediğinden iş bu tutanak bir takım katılımcı tarafından tanzim edilmiştir."