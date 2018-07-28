HABER

İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

İZMİT'te esnafın ihbarda bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te esnafın ihbarda bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde esnaf, bir eve gün boyu erkeklerin girip çıkmasından şüphelenip, polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Baskında evde para karşılığı fuhuş yaptıkları anlaşılan 2 yabancı uyruklu kadın ile müşteri oldukları belirlenen 2 erkek gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltıİzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
FETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbestFETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.