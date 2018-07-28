İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te esnafın ihbarda bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde esnaf, bir eve gün boyu erkeklerin girip çıkmasından şüphelenip, polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Baskında evde para karşılığı fuhuş yaptıkları anlaşılan 2 yabancı uyruklu kadın ile müşteri oldukları belirlenen 2 erkek gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.
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