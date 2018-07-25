İzmit'te iki katlı bina yandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te yazlık olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay İzmit Kaynarca Mahallesi Çulcular Mevkii'nde bulunan 2 katlı yazlık evde meydana geldi. Tuncay Akcan'a ait binana henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek binayı sardı. Binadan yükselen dumanları gören ev sahibi Tuncay Akcan'ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriinin yaklaşık 2 saat süren müdahelesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında ev sahibi Tuncay Akcan da bahçe hortumuyla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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