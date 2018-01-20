İzmit'te kaza: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kandıra Sapağı'nda meydana geldi. Alihan Bektaş yönetimindeki 41 KE 453 plakalı otomobil, önünde giden Nevin Ökse yönetimindeki 41 HK 372 plakalı otomobile, ardından da kontrolden çıkarak Atıf Demirtaş yönetimindeki 41 HD 046 plakalı otomobile çarptı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Alihan Bektaş, Nevin Ökse, Nihal Doğan ve Sude Nisa Tarcan'a 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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