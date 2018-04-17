İzmit'te otobüs TIR'a çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yolcu otobüsünün önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hacı Özçelik yönetimindeki, Star Diyarbakır firmasına ait 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Turgay Kabak'ın kullandığı 50 DU 980 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Hacı Özçelik ile otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Batuhan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolcular kaza nedeniyle büyük korku yaşadı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!
Kıskanç gelin başına iş açtı! 'O kadın damattan gözlerini alamıyor' deyip...
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum