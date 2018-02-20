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İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 20:17 | Son Güncelleme

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç.

İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi.
Polis ekipleri, banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinasıyla, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka bahçesinde valizdeki paraları saydı. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı. B.M.Ç. ile R.Ö. adlı şüpheliler ile çalıntı paraların Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)

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