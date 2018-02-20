İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi.
Polis ekipleri, banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinasıyla, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka bahçesinde valizdeki paraları saydı. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı. B.M.Ç. ile R.Ö. adlı şüpheliler ile çalıntı paraların Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.
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