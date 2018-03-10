İzmit’te ruhsatsız kıraathane mühürlendi

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kıraathane mühürlendi.
İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri Çukurbağ Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında bir kıraathane ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu kıraathaneyi mühürleyerek ticaretten men etti. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki kuruyemiş imalat ve satış yerleri ile aktarlarda hijyen, etiket, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı.
Yetkililer, vatandaşlara alışveriş yaparken soyulmadan ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini kesinlikle açıkta satılan yerlerden almamaları, ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri, gözle kontrol ederek tarihi geçmemiş olsa bile rengi bozulmuş ve kokmuş gıda maddelerini satın almamaları uyarısında bulundu.
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum