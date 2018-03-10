İzmit’te ruhsatsız kıraathane mühürlendi

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kıraathane mühürlendi.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri Çukurbağ Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında bir kıraathane ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu kıraathaneyi mühürleyerek ticaretten men etti. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki kuruyemiş imalat ve satış yerleri ile aktarlarda hijyen, etiket, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı.

Yetkililer, vatandaşlara alışveriş yaparken soyulmadan ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini kesinlikle açıkta satılan yerlerden almamaları, ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri, gözle kontrol ederek tarihi geçmemiş olsa bile rengi bozulmuş ve kokmuş gıda maddelerini satın almamaları uyarısında bulundu.