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İzmit'teki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te, polisin fuhuş yapıldığını tespit ettiği eve düzenlenen baskında, yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık eden 4 kişi yakalandı.

İzmit'teki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlar yakalandı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, polisin fuhuş yapıldığını tespit ettiği eve düzenlenen baskında, yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık eden 4 kişi yakalandı. Kadınlardan 3'ü, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığını belirledi. Evi gözetime alan ekipler, içeriden çıkan 10 kişinin emniyette ifadesini alıp, serbest bıraktı. Polis ekipleri, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda eve baskın düzenledi. Operasyonda Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen G.Y. (44) isimli kadın ile A.G. (48), Y.A. (36) ve S.Y. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 3 kadın, ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, Türk vatandaşlığı bulunan Gürcistan uyruklu kadın ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.
Fuhşa aracılık ve yer temin eden G.Y. isimli kadın ile beraberindeki A.G., Y.A. ve S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İzmit'teki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlar yakalandıİzmit'teki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlar yakalandıİzmit'teki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlar yakalandı

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