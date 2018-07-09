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İzmit'teki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

İZMİT'te, dün dört aracın karıştığı zincirleme kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İzmit'teki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, dün dört aracın karıştığı zincirleme kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan 14 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmit-Kandıra karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Kandıra'dan İzmit yönüne giden Ömer Yağcı yönetimindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca, karşı yönden gelen Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar Eray Erecik yönetimindeki 34 FZ 2212 plakı otomobil ve Hasan Gıdık yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Erkan Doğru (37) öldü, 15 kişi de yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erkan Doğru'nun annesi Remziye Doğru da bugün hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Erkan Doğru'nun oğlu 2 yaşındaki Ertuğrul Hamza Doğru'nun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İzmit'teki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiİzmit'teki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiİzmit'teki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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