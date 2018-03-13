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İzmit’ten çaldıkları kamyoneti çekerek İstanbul’a kadar götürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çaldıkları kamyoneti çalıştıramayınca kendi panelvan minibüslerine bağlayarak İstanbul’a kadar çekerek götüren şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çaldıkları kamyoneti çalıştıramayınca kendi panelvan minibüslerine bağlayarak İstanbul’a kadar çekerek götüren şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldıkları kamyoneti çekme anları kameralara yansıdı.
Olay, 7 Ocak günü İzmit Yenidoğan Mahallesi Bilgi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. adlı vatandaş, sabah uyandığında 41 LH 848 plakalı kamyonetinin evinin önünde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından aracı çalan hırsızların olay yerine geldiği panelvan minibüsün plakasını tespit etti. 2 şüphelinin evin önünde düz kontak yöntemi ile çalıştıramadıkları aracı olay yerine geldikleri kendi minibüslerine bağlayarak götürdükleri, bir süre sonra minibüsleri bozulunca çalıştırdıkları kamyonete minibüslerini bağlayarak ilerledikleri belirlendi.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önce panelvan minibüsün ruhsat sahibine ulaştı. Minibüsün ruhsat sahibi, aracı A.C. (50) isimli şahsa sattığını fakat satış devri yapmadığını söyledi. Yapılan incelemeler sonunda şüpheli A.C., İzmit Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Yakalanan şüpheli A.C., aracı A.D. (33) isimli şahısla birlikte çaldığını söyledi. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu A.D. de İstanbul Ataşehir’de yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri ise çalınan kamyoneti bulmak için çalışma başlattı.
Şüphelilerden A.C.’nin oto hırsızlık ve yerel güvenliği tehlikeye atma suçlarından iki suç kaydı, A.D.’nin ise uyuşturucu, yaralama ve oto hırsızlık suçlarından kaydı ve resmi evrakta sahtecilik suçundan aranması olduğu öğrenildi.

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