İzne gelen er, göçük altında kaldı

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da vatani görevinden izne gelen Jandarma Er Oruç Usluca (20), yıkmak istediği dedesine ait kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Usluca, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olay, bugün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu Köyü'nde meydana geldi. Amasya'da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca, dağıtım izni icin 2 gün önce memleketi Aksaraya geldi. İncesu Köyü'nde dedesine ait, kerpiç evi yıktığı sırada evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. Yakınları, itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. Ekipler tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usluca, yapılan tüm müdahaheleye rağmen yaşamını yitirdi. Usluca'nın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
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