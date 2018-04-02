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İznik Belediyesi'nin eski çalışanı ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik Belediyesi'nin mezbahasında uzun yıllar çalışan Ahmet Börek (42), İstanbul Kapı mevkisinde bulunan sur bölgesinde ölü bulundu.

İznik Belediyesi'nin eski çalışanı ölü bulundu

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - BURSA'nın İznik Belediyesi'nin mezbahasında uzun yıllar çalışan Ahmet Börek (42), İstanbul Kapı mevkisinde bulunan sur bölgesinde ölü bulundu. Epilepsi hastası Börek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde, İznik ilçesinde bulunan İstanbul Kapı mevkisinde meydana geldi. Sur bölgesinde erkek cesedi görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cansız bedenin, Ahmet Börek'e ait olduğunu belirledi. İznik Belediyesi'nde uzun yıllar mezbahada çalışan, evli ve 2 çocuk babası Börek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ahmet Börek'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İznik Belediyesi'nin eski çalışanı ölü bulunduİznik Belediyesi'nin eski çalışanı ölü bulundu

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