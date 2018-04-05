İznik Gölü kıyısında sazlık alanda yangın (2)

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ
Saat 17.00 sıralarında İznik Gölü kıyısında bulunan Çakırca mevkii sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Çevre İl ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında yaklaşık 120 dönümlük sazlık yanarken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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