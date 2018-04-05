İznik Gölü kıyısında sazlık alanda yangın

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 100 dönümlük alan yandı.

İznik Gölü'nün Çakırca mevkii sahilindeki sazlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süreden yayılan alevler, yaklaşık 100 dönümlük sazlığın yanmasına neden oldu. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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