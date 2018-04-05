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İznik Gölü kıyısındaki sazlıklar alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesi Yeniköy mevkii sahilinde ki sazlıklar alev alev yandı.Karasal sazlık olarak bilinen bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İznik Gölü kıyısındaki sazlıklar alev alev yandı

Bursa’nın İznik ilçesi Yeniköy mevkii sahilinde ki sazlıklar alev alev yandı.
Karasal sazlık olarak bilinen bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 dönüm sazlık alan yandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sazlık yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor.

İznik Gölü kıyısındaki sazlıklar alev alev yandı

İznik Gölü kıyısındaki sazlıklar alev alev yandı

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