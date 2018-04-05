İznik Gölü kıyısındaki sazlıklar alev alev yandı

Bursa’nın İznik ilçesi Yeniköy mevkii sahilinde ki sazlıklar alev alev yandı.

Karasal sazlık olarak bilinen bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 dönüm sazlık alan yandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sazlık yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor.