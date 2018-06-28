İznik Gölü'nde kaybolan üniversiteli Emirhan'ın cesedi bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'ne dün akşam kuzenleriyle yüzmek için girdikten sonra kaybolan Emirhan Beyazıt'ın cansız bedenine, gölün 17 metre derinliğinde 14 saat sonra ulaşıldı. Üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Emirhan Beyazıt'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy'de oturan Adil Beyazıt (19) ile kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) dün, Beyazıt Ailesi'ne ait çiftliğe geldi. Saat 20.30 sıralarında, sandal ile göle açılan 3 kuzen iddiaya göre, yüzmek için suya atladı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sandal uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek kıyıya yaklaşırken, yan taraftaki bir başka çiftlikten yardım seslerini duyan vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt'ın, kuzenlerinin gölde boğulma tehlikesi yaşadığını söylemesi üzerine jandarmaya haber verildi. Çevreden gelen balıkçılar da tekneleri ile arama çalışmaları için göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçılar tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin düşen Abdullah Küçükoğlu balıkçılar tarafından tekneye alınarak kıyıya getirildi. Abdullah Küçükoğlu, ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Gençlerden, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Emirhan Beyazıt'a ise ekiplerin tüm çabalara rağmen ulaşılamadı.